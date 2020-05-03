Коронавирус в России и Петербурге: актуальная информация

Статистика и последние новости в Петербурге и России.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге за последние сутки диагностировали 295 новых случаев коронавируса. Теперь общее число заболевших – 5 029. Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 1 061человек, всего умерло 34 человека. За последние сутки в Петербурге обследовали 5 379 человека. На карантине находится 3 266 человек. Из них 58 – в обсерваторе, 428 – на самоизоляции, 2 780 – контактные.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки в России зафиксировали 10 633 новых случаев инфицирования, 1 626 пациентов поправились, 58 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 134 687 человека, 16 639 человек выздоровели, 1 280 человек умерли.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за сегодня

В госпитале "Ленэкспо" поместили первых пациентов с Covid-19. Сейчас на лечении находятся 24 человека. Зинаида Корнева, 98-летняя петербурженка, собрала уже 600 тысяч для помощи врачам. Из НИИ Вредена выписали 200 человек.

У сотрудников и пациентов психиатрической больницы имени Кащенко обнаружили коронавирус.

В Петербурге мошенник выманил у пенсионерки деньги на борьбу с коронавирусом.

Коронавирус в России: последние новости за сегодня

Ситуация с коронавирусом вызвала ажиотаж и резкий рост цен на материалы для медицинских средств защиты. В госкорпорации Ростех сообщили ТАСС, что на черном рынке спекулятивные наценки составляют до 500%.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что у коронавируса могут быть ранние "похмельные" симптомы.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в настоящее время в России отсутствует дефицит медицинских защитных масок и антисептических средств.

Масочный режим поможет защитить россиян и снизить количество заражения коронавирусом. Об этом заявил заслуженный врач России Сергей Дорофеев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в случае соблюдения режима ограничений из-за коронавируса гражданами РФ его можно будет ослабить уже после 12 мая. В случае нарушений его могут ужесточить и продлить до июня.

Ученые из Сингапура вывели новую дату возможного окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России. Теперь они предполагают, что пандемия может завершиться 12 августа.

Стало известно, что правительство РФ распорядилось снять запрет на вывоз из РФ медицинских средств защиты и оборудования, введенный в марте 2020 года.

Видео: стопкоронавирус.рф / YouTube