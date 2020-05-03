Зинаида Корнева собрала уже 600 тысяч для помощи врачам

Пенсионерка призналась, что не ожидала такого отклика.

На сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, где объявлен сбор средств от Зинаиды Корневой, 98-летней петербурженки, уже собрано 600 тысяч рублей.

В сообщении под сбором сказано, что 2 мая было собрано 300 тысяч. Деньги пойдут семьям врачей из Санкт-Петербурга, погибшим от коронавируса. Семьи десяти врачей и медсестёр получат по 30.000 руб. Сбор средств продолжается.

Зинаида Корнева вдохновилась британским ветераном Второй мировой войны Томом Муром: он собрал почти 37 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Ранее мы писали, что Комаровский описал алгоритм действий при симптомах коронавируса.

Видео: Зинаида Корнева / YouTube