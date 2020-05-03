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В Ростехе рассказали о наценках на материалы для средств защиты до 500%

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Ситуация с коронавирусом вызвала ажиотаж и резкий рост цен на материалы для медицинских средств защиты. В госкорпорации Ростех сообщили ТАСС, что на черном рынке спекулятивные наценки составляют до 500%. 

В апреле компания начала поставлять защитные костюмы для медиков а регионам России. В Ростехе заявили, что из-за высокого спроса цены на материалов СМС подскочила в пять раз - до 1,5 тыс. рублей за килограмм. При этом, закупочная стоимость товаров не превышает 300 рублей. 

Для стабильной работы производства госкорпорация заручилась поддержкой Минпромторга и договорилась с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм. Общий объем 

На текущий момент "Росхимзащита" (входит в Ростех) закупает у четырех изготовителей порядка 40% производимого сырья, распределяет заказы по швейным фабрикам и поставляет медицинские комплекты в регионы в соответствии с поступающими заявками
Ростех

Отпускная цена комплекта без учета доставки составляет 847 рублей.

Ранее президента России Владимир Путин обратился к главам всех регионов России и сообщил, что к концу апреля в стране выпускали около 100 тысяч костюмов для врачей, а в середине мая для медиков будут производить порядка 150 тысяч средств индивидуальной защиты. 

Видео: kremlin.ru
Фото: АГН "Москва" 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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