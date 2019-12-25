Оперативный штаб сообщил о новых случаях COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор опубликовал новые данные о распространении на территории Ленинградской области коронавирусной инфекции по состоянию на 24 мая. Всего за воскресенье было зафиксировано 86 новых больных и 7 смертельных случаев.

Больше всего случаев COVID-19 отмечено во Всеволожском районе - в том числе 5 в Мурино и по 3 случая в Кудрово и в Новом Девяткино. 3 случая зарегистрировано в посёлке Рощино Выборгского района и 5 в городе Коммунаре Гатчинского района.

Всего с начала пандемии в Ленинградской области официально зарегистрировано 44596 случая коронавирусной инфекции и 41311 выздоровевших.

О том, что смертность от коронавируса может быть втрое выше официальных данных, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

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