В Ленобласти наблюдается рост числа заболевших COVID-19

Оперативный штаб сообщает о новых случаях коронавирусной инфекции и о новых смертях.

Роспотребнадзор опубликовал итоговую сводку по зарегистрированным 18 мая случаям коронавирусной инфекции: всего в Ленобласти заболели 88 человек, умерли 12.

Зарегистированные случаи отмечены в следующих населенных пунктах региона: в Бокситогорске - 2, в Волосово - 3, в Торосово - 1, в д. Большая Вруда - 1, в д. Рабитицы - 1, в Волхове - 2, в Сясьстрое - 1, во Всеволожске - 12, в п. Янино-1 - 2, в д. Новосаратовка - 1, в д. Старой - 1, в п. Романовка - 3, в пгт Дубровка - 1, в м. Дунай, на тер. СНТ 1-го Кондитерского комбината - 2, в Выборге - 1, в Рощино - 2, в Приморске - 3, в п. Ленинское - 2, в п. Малышево - 1, в Гатчине - 6, в п. Войсковицы - 1, в пгт. Сиверский - 1, в д. Покровская - 1, в д. Большие Колпаны - 1, в д. Коргузи - 1, в Кингисеппе - 3, в г. Кириши - 3, в Отрадном - 1, в массиве Горы-1, тер. СНТ Невский завод - 1, в г. Лодейное Поле - 4, в д.Оржицы - 1, в д. Волковицы - 1, в п. Осьмино - 1, в п. Оредеж - 1, в п. Володарское - 1, в д. Крюково - 1, в пгт. Вознесенье - 1, в п. Петровское - 2, в п. Мичуринское - 1, в г. Сланцы - 3, в д. Овсище - 1, в Тихвине - 3, д. Мелегежская Горка - 1, в д. Глинка - 1, в Тосно - 1, в г. Никольское - 1, в п. Федоровское - 2. Всего с начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 44159 заболевших коронавирусом и 40885 выздоровевших.

Ранее власти Ленобласти заявили об усилении контроля за выполнением антиковидных ограничений и запрете массовых мероприятий в "красных зонах" области.

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