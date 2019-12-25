В Ленобласти усилят контроль за соблюдением коронавирусных мер

Постановление об антивирусных мерах в Ленинградской области могут ужесточить.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение переработать постановление о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории региона. Сообщение об этом приводится на сайте Правительства Ленинградской области. Ожидается, что в так называемых "красных зонах" будут отменены все массовые общественные мероприятия.

Необходимость усиления или, как минимум, проверки исполнения ныне действующих ограничений объясняется увеличением количества пациентов с коронавирусом, госпитализированных в течение последней недели. За семь дней в больницы отправились 388 человек с положительным анализом на COVID-19. Из 788 коек, приготовленных для пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах Ленобласти свободны только 145.

Выборгский, Киришский, Тихвинский, Гатчинский и Сланцевский районы остаются в "красной зоне", Всеволожский, Бокситогорский, Лодейнопольский, Кировский, Тосненский, Приозерский и Подпорожский - в "желтой". По данным Оперативного штаба, за 16 мая в Ленобласти зафиксировано 85 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее главный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк заявила, что ситуация с коронавирусом в Ленинградской области может измениться в течение одной-двух недель после майских праздников. Это связано с большим оттоком петербуржцев на отдых за пределы города.

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