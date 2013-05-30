Ленинградская область остается на плато по коронавирусу

Заболеваемость COVID-19 в Ленобласти держится на одном уровне.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк посчитала преждевременным давать оценки соблюдению антикоронавирусных ограничений в 47 регионе на майских праздниках. По ее словам, необходимо подождать две недели после праздников для получения более объективной информации об увеличении или уменьшении числа заразившихся вирусом. На данный момент главный государственный санитарный врач по Ленобласти констатировала пребывание региона на плато.

Средняя статистика по области остается практически неизменной продолжительное время подряд: в течение суток фиксируется порядка 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В связи с продолжительными майскими праздниками ожидался существенный отток жителей Петербурга в область и, как следствие, ухудшение статистики из-за несоблюдения санитарных ограничений. Однако на протяжении всех праздников погодные условия в области оставались крайне неблагоприятными для отдыха, и значительного скачка заболеваний не произошло.

Руководитель Роспотребнадзора по Ленобласти также напомнила о важности вакцинации и призвала сделать прививку тех, кто еще не привился от коронавируса, - в особенности попадающих в группы риска граждан.

Ранее о зависимости заболеваемости коронавирусом от погодных условий рассказала биолог Анча Баранова.

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