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В Ленобласти COVID-19 заразились еще 59 человек
Сегодня, 11:23
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fvbykov

В Ленобласти COVID-19 заразились еще 59 человек

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Количество заболевших в регионе выросло до 1149.

По данным на утро 5 мая, в Ленинградской области зафиксировано 59 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в регионе выросло до 1149. В Петербурге выявлено 226 новых случаев.

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что за последние сутки в 47 регионе было зафиксировано 38 случаев выписки пациентов с коронавирусом. 

Всего число выявленных заразившихся в регионе составило 1149 человек (из них 888 – активные), выздоровело – 258, погибло – трое.

На 5 мая в России выявлены 10 102 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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