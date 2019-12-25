Коронавирус увеличил петербургские таможенные сборы почти на треть

Общий объем сборов за истекший период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28%.

В понедельник, 5 сентября, стало известно о том, что в текущем году Балтийская таможня перечислила в федеральный бюджет налоги и пошлины на общую сумму 109 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

Как оказалось, общий объем сборов вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом. Так, за 9 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот в зоне деятельности таможни достиг 13,5 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что также за девять месяцев 2020 года было возбуждено 48 уголовных дел.

Ранее мы сообщали о том, что цены на "новую вторичку" в Петербурге выросли на 15%.

Фото:Piter.TV