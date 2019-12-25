В психиатрической больнице Скворцова-Степанова зафиксирован коронавирус

Кто конкретно заболел, главврач не ответил.

В петербургской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова зафиксирован случай заболевания COVID-19. Информацию "Фонтанке" подтвердил главврач Александр Софронов.

Другой информации врач не смог дать. Он аргументировал это тем, что для интервью нужно получить разрешение у комитета здравоохранения Смольного.

В Петербурге на данный момент больных коронавирусом принимают в 9 учреждений города.

Петербуржцы подали иск к Смольному из-за ограничений в связи с коронавирусом/

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