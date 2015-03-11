В комитете по здравоохранению считают, что основная причина падения числа заболевших - вакцинация населения.

На прошлой неделе 12 февраля в Петербурге сняли часть карантинных ограничений. Вновь открылись фуд-корты и аттракционы в торговых центрах. Заполняемость залов в театрах, цирках и киноцентрах составляет 70% вместо 50%. На экскурсиях в музеях разрешено формировать группы до 20 человек.

Невесты и женихи наконец-то смогут не вычеркивать родственников и близких друзей из списка приглашенных на регистрацию в ЗАГСе: теперь на церемонии могут присутствовать 30 человек. Болельщики не пропустят любимый матч, ведь на спортивных мероприятиях разрешили заполнять до 75% мест. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Ограничительные меры снимают из-за уменьшения числа заболевших коронавирусом. По данным комитета по здравоохранению Петербурга, на прошлой неделе количество новых случаев заражения уменьшилось на 64%. На 14 февраля в Северной столице было свободно 45,5% больничных коек для пациентов с COVID-19.

В комитете по здравоохранению считают, что основная причина падения числа заболевших - вакцинация населения. Сейчас в Петербурге привито больше 150 тысяч людей. Из них 35 009 завершили цикл вакцинации.

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский предупреждает, что ситуация не предполагает полного снятия ограничений. Он считает, что новые штаммы вируса не опаснее прежнего, но обладают повышенной способностью поражать клетки человека. Поэтому эксперт рекомендует вакцинироваться, носить средства индивидуальной защиты.

По прогнозам руководителя центра Новых производственных технологий профессора Алексея Боровкова, к концу марта в Петербурге ожидается 30,5 тысяч заболевших, в мае - около 12 тысяч, а к июню - 4 тысячи. Монотонный процесс снижения заболеваемости не говорит о полной безопасности, потому что в Россию могут прийти новые штаммы из Великобритании, Японии, Бразилии.

Ранее Piter.tv выяснил, почему в Петербурге стали меньше тестировать на коронавирус.

Фото: Piter.tv