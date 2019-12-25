У 340 чeловeк в Пeтeрбургe выявлeн коронавирус

При этом выписаны 297 чeловeк.

По состоянию на 7 июня, в Петербурге выявлено 340 случаев заражения COVID-19. Сейчас в городе 18509 заболевших. При этом за сутки скончалcя 31 человек, а были выписаны 297.

51 новый случай также зафиксирован в Ленобласти.

Отметим, что почти у половины зараженных нет клинических проявлений болезни. Всего на территории России за последние сутки подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 8984 в 84 регионах.

Ранее мы сообщили, что почти 23 тысячи петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки.

Фото: Piter.tv