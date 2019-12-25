В Петербурге выявлено 347 новых случаев COVID-19

При этом выписаны 386 человек.

По состоянию на 6 июня, в Петербурге выявлено 347 случаев заражения COVID-19. Сейчас в городе 18169 заболевших. При этом за сутки скончались 55 человек, а были выписаны 386.

51 новый случай также зафиксирован в Ленобласти.

Отметим, что почти у половины зараженных нет клинических проявлений болезни. Всего на территории России за последние сутки подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 8855 в 84 регионах.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге вступил в силу первый этап смягчения режима самоизоляции.

Фото: Piter.tv