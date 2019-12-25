При этом за сутки выписано 307 человек.

По состоянию на 31 мая, в Петербурге выявлено 369 случаев заражения COVID-19. Сейчас в городе 15949 заболевших. При этом за сутки скончались 13 человек, а были выписаны 307.

54 новых случая также зафиксировано в Ленобласти.

Отметим, что почти у половины зараженных нет клинических проявлений болезни. Всего на территории России за последние сутки подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 9268 в 84 регионах.

Ранее мы сообщили, что главу Московского района увезли в инфекционный стационар.

Фото: Piter.tv