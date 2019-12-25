По состоянию на 31 мая, в Петербурге выявлено 369 случаев заражения COVID-19. Сейчас в городе 15949 заболевших. При этом за сутки скончались 13 человек, а были выписаны 307.
54 новых случая также зафиксировано в Ленобласти.
Отметим, что почти у половины зараженных нет клинических проявлений болезни. Всего на территории России за последние сутки подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 9268 в 84 регионах.
Ранее мы сообщили, что главу Московского района увезли в инфекционный стационар.
Фото: Piter.tv
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