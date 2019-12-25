Главу Московского района увезли в инфекционный стационар

Часть подчиненных главы района работают удаленно, а часть приходят на рабочие места.

Как стало известно в субботу, 30 мая, главу Московского района Владимира Ушакова увезли в инфекционный стационар. Об этом сообщила "Фонтанка".

На работу чиновник не выходил с начала недели. Его подчиненные либо работают "на удаленке", либо приходят на рабочее место. Издание сообщает, что о больничных кого-то из заместителей Ушакова ничего неизвестно.

"Фонтанка" также уточнила, что в апреле глава Московского района отметил 64-й день рождения. Также он возглавляет район шесть лет.

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Фото: Piter.TV