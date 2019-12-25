  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Главу Московского района увезли в инфекционный стационар
Сегодня, 15:32
149
smirenny

Главу Московского района увезли в инфекционный стационар

0 0

Часть подчиненных главы района работают удаленно, а часть приходят на рабочие места.

Как стало известно в субботу, 30 мая, главу Московского района Владимира Ушакова увезли в инфекционный стационар. Об этом сообщила "Фонтанка". 

На работу чиновник не выходил с начала недели. Его подчиненные либо работают "на удаленке", либо приходят на рабочее место. Издание сообщает, что о больничных кого-то из заместителей Ушакова ничего неизвестно. 

"Фонтанка" также уточнила, что в апреле глава Московского района отметил 64-й день рождения. Также он возглавляет район шесть лет. 

Ранее мы писали, что у 365 петербуржцев выявлен коронавирус.

Фото: Piter.TV

Теги: глава московского района, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии