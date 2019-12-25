В Ленобласти 51 новый случай заражeния COVID-19

По состоянию на 7 июня, в Ленинградской области выявлен 51 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Всего на территории региона насчитывается 3188 заболевших. За сутки выписали 15 пациентов.
В Петербурге также 340 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России выявлено 467 673 заболевших. При этом количество выздоровевших пациентов увеличилось до 226 731 человек.
Ранее мы сообщили, что Ленобласть намерена купить 31 аппарат ИВЛ.
Фото: Pixabay
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