В Ленобласти 51 новый случай заражeния COVID-19

В рeгионe 3188 заболeвших коронавирусом.

По состоянию на 7 июня, в Ленинградской области выявлен 51 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего на территории региона насчитывается 3188 заболевших. За сутки выписали 15 пациентов.

В Петербурге также 340 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России выявлено 467 673 заболевших. При этом количество выздоровевших пациентов увеличилось до 226 731 человек.

Ранее мы сообщили, что Ленобласть намерена купить 31 аппарат ИВЛ.

Фото: Pixabay