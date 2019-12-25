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В Ленобласти ещё 51 человек заразился коронавирусом
Сегодня, 10:42
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ruzannar

В Ленобласти ещё 51 человек заразился коронавирусом

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Всего на территории региона насчитывается 3137 заболевших.

По состоянию на субботу, 6 июня, в Ленинградской области выявлен 51 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего на территории региона насчитывается 3137 заболевших. За сутки выписали 128 пациентов, зафиксирован один  случай летального исхода. 

В Петербурге также 347 новых случае заражения коронавирусом. Всего в России выявлено 458 689 заболевших. При этом количество выздоровевших пациентов увеличилось до 221 388 человек

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти выявлено 52 новых случая коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть коронавирус, масочный режим в петербурге, ограничительные меры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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