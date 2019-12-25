В Ленобласти ещё 51 человек заразился коронавирусом

Всего на территории региона насчитывается 3137 заболевших.

По состоянию на субботу, 6 июня, в Ленинградской области выявлен 51 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего на территории региона насчитывается 3137 заболевших. За сутки выписали 128 пациентов, зафиксирован один случай летального исхода.

В Петербурге также 347 новых случае заражения коронавирусом. Всего в России выявлено 458 689 заболевших. При этом количество выздоровевших пациентов увеличилось до 221 388 человек

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти выявлено 52 новых случая коронавируса.

Фото: Piter.tv