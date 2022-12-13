В посёлке Углово нашли 20 коробок с патронами

Решить вопрос о пригодности боеприпасов для стрельбы не представляется возможным.

В субботу, 11 марта, в УМВД поступило сообщение от 25-летнего мужчины об обнаружении нескольких коробок с патронами у магазина в посёлке Углово Всеволожского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

С указанного места было изъято 20 картонных коробок с 200 патронами. Боеприпасы направлены на исследование в ЭКЦ ГУ. Судя по результатам экспертизы, находки являются 9-мм снайперскими патронами с пулей повышенной пробиваемости к снайперской винтовке и нескольким автоматам. Следов самодельного изменения заводской конструкции не установлено. Решить вопрос о пригодности для стрельбы не представляется возможным из-за отсутствия в ЭКЦ оружия необходимого калибра. Также невозможно установить источник и обстоятельства появления боеприпасов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина пришёл с оружием в магазин на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.TV