Новые поезда "Балтиец" проходят обкатку для будущей шестой линии петербургского метро

До 2031 года планируется выпустить 950 современных вагонов, которые будут курсировать на разных ветках подземки.

На строящейся шестой (коричневой) линии Петербургского метрополитена начались испытания новых поездов "Балтиец". Видео с обкаткой состава опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

Прежде чем новый поезд выйдет на линию для перевозки людей, на нем проверяют все системы в статике, затем на парковых путях. Виталий Нинилин, машинист-инструктор электродепо "Автово"

Как отметил Беглов, на красной ветке уже курсируют 36 составов "Балтиец", а до конца октября поступит еще один. Параллельно ведется подготовка к запуску новых поездов на фиолетовой линии. На Октябрьском электровагоноремонтном заводе продолжается сборка составов — до 2031 года планируется выпустить 950 вагонов с разным цветовым оформлением и деталями интерьера.

Вопрос о вводе первых станций шестой линии — "Юго-Западной" и пересадочной "Путиловской" — до конца 2025 года остается открытым. Спикер ЗакСа Александр Бельский пообещал, что к Новому году горожане получат подарок в виде хотя бы одной новой станции.

Ранее Piter.TV сообщал, что подземный переход до станции метро построят в Девяткино.

Видео:Telegram / Александр Беглов