КРТИ выберет подрядчика для предпроекта "коричневой" ветки метро

Исполнителю заплатят около 81 млн рублей. Результаты просят представить к концу 2025 года.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) объявил тендер на создание предпроектной документации для строительства будущего участка Красносельско-Калининской ("коричневой") ветки городского метрополитена. Как убедился Piter.TV из данных портала ЕИС, будущему исполнителю предлагают заключить контракт по максимальной цене 80,6 млн рублей.

Документы нужно подготовить для участка от станции "Полюстровский проспект-1" до станции "Ручьи", включая электродепо. Уже в 2023 году планируется завершить строительство участка от станции "Суворовский проспект-1" до "Пискаревки" , а ещё через 12 месяцев будет готов перегон до станции "Ручьи".

Представить готовый проект нужно будет к ноябрю 2025 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 28 октября.

Ранее мы сообщили о том, что архивный комплекс в Красногвардейском районе возведёт ООО "Суар-Групп".

Фото: Piter.TV