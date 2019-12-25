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Архивный комплекс в Красногвардейском районе возведёт ООО "Суар-Групп"
Сегодня, 14:44
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Архивный комплекс в Красногвардейском районе возведёт ООО "Суар-Групп"

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Объект будет построен за максимальные 1,87 млрд рублей.

Комитет по госзаказу Петербурга разместил итоговый протокол по определению исполнителя, который построит архивный комплекс на Заневском проспекте в Красногвардейском районе города. В качестве подрядчика выбрана компания  ООО "Суар-Групп", с ней подпишут контракт на 1,873 млрд рублей.

Напомним, объект займёт 8 этажей. Он предназначен для двух архивов – ГКУ "Центральный государственный исторический архив Петербурга" и ГКУ "Центральный государственный архив литературы и искусства Петербурга". Помимо стандартных помещений для хранения документов, в здании расположат актовый зал, библиотеку, несколько переговорных и реставрационные мастерские.

Сроки введения объекта по-прежнему ограничиваются 11 ноября 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что для проведения реставрации Михайловской дачи выбран подрядчик.

Фото: Pxhere

Теги: архивный комплекс, выбор подрядчика, госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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