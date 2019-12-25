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Корея отправила гуманитарную помощь больнице №20 в Петербурге
Сегодня, 19:29
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smirenny

Корея отправила гуманитарную помощь больнице №20 в Петербурге

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Больница получила продуктовые наборы быстрого приготовления.

Городская петербургская больница №20 получила гуманитарную помощь от Генерального консульства Республики Кореи. 

Так, в понедельник, 2 ноября, в распоряжение учреждения поступили продуктовые наборы быстрого приготовления. Данная помощь оказана медикам, которые ежедневно борются с коронавирусной инфекцией. Отметим, что больница получает помощь от Кореи не первый раз.

Добрый поступок корейской стороны подчеркивает, что мы все вместе должны противостоять вызову сегодняшнего дня

отметил губернатор.

Ранее мы писали, что к работе участковых врачей привлекают студентов в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: гуманитарная помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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