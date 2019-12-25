Корабль ВМС США сделал 30 предупредительных выстрелов из пулемета из-за действий ВМС КСИР

Джон Кирби рассказал об опасном инциденте в море.

Корабль Военно-морских сил США сделал 30 предупредительных выстрелов из пулемета из-за действий военных Корпуса стражей исламской революции, являющихся элитной частью Вооруженных сил Ирана. Об этом журналистам во время брифинга рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По мнению специалиста, действия Ирана были непрофессиональными и опасными.

Корабль Береговой охраны США произвел приблизительно 30 выстрелов из пулемета. Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

По информации от США, после действий, предпринятых береговой охраной, порядка 13 иранских судов отошли от американских боевых кораблей. В акватории замечены быстроходные катера Тегерана, плавающие в 150 метрах от сил ВМС США.

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