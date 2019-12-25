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Корабль ВМС США сделал 30 предупредительных выстрелов из пулемета из-за действий ВМС КСИР
Сегодня, 9:25
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lesjasap

Корабль ВМС США сделал 30 предупредительных выстрелов из пулемета из-за действий ВМС КСИР

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Джон Кирби рассказал об опасном инциденте в море.

Корабль Военно-морских сил США сделал 30 предупредительных выстрелов из пулемета из-за действий военных Корпуса стражей исламской революции, являющихся элитной частью Вооруженных сил Ирана. Об этом журналистам во время брифинга рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По мнению специалиста, действия Ирана были непрофессиональными и опасными.

Корабль Береговой охраны США произвел приблизительно 30 выстрелов из пулемета.

Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

По информации от США, после действий, предпринятых береговой охраной, порядка 13 иранских судов отошли от американских боевых кораблей. В акватории замечены быстроходные катера Тегерана, плавающие в 150 метрах от сил ВМС США.

США потерпели неудачу в ходе испытаний ракеты Minuteman III.

Фото: Pixabay.com

Теги: вмс ирана, вмс сша, джон кирби, иран, ксир, пентагон
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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