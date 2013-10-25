США потерпели неудачу в ходе испытаний ракеты Minuteman III

Расследованием причин неудачного пуска занимаются эксперты.

США сообщили о провальных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Такое заявление сделали представители американских Военно-воздушных сил. Сейчас специалисты ведут расследование по причинам произошедшего.

В настоящий момент ведется расследование причин неудачи, Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска. заявление ВВС США

Напомним, что США проводили испытание МБР Minuteman III феврале текущего года авиабазе "Ванденберг" в штате Калифорния. Пентагон говорил о том, что задачей для разработчиков вооружения было подтверждение эффективности системы, а также точности и готовности к боевым действиям.

Пентагон обнаружил уязвимость в безопасности США.

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