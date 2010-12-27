"Газель" не смогла проехать под сооружением на Складочной улице.

В Москве нашли копию питерского "моста глупости". "Газель" не смогла проехать под сооружением на Складочной улице. Очевидцы опубликовали в социальных сетях снимки с места аварии.

На фото видно, что машина из-за своих габаритов не смогла проехать под мостом и буквально сложилась пополам. При этом здесь так же, как и в Петербурге, висит табличка: "Опасно! Низкий мост, "Газель" не проедет!".

Мост на Складочной улице построили в конце XIX века для пропуска паводковых вод. Под ним, по словам москвичей, регулярно застревают грузовые автомобили, водители которых не обращают внимания на предупреждение.

Один из самых знаменитых "мостов глупости" находится в Петербурге на Софийской улице. Под ним ограничен проезд транспорта высотой более 2,7 м. В мае 2018 года под этим мостом застряла 150-я "Газель".

Ранее мы писали, что петербургский "мост глупости" поймал полевую кухню.

Фото: ВКонтакте / Автомобилисты Москвы