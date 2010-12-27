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Петербургский "мост глупости" поймал полевую кухню
Сегодня, 21:16
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IRINA_CHALKINA

Петербургский "мост глупости" поймал полевую кухню

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За опоры моста зацепилась труба.

В пятницу, 30 августа, петербургский "мост глупости" поймал полевую кухню. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на пересечении магистральной Софийской улицы разлива реки Кузьминки. По словам очевидцев, эвакуатор, который перевозил полевую кухню зачепился трубой за "мост глупости".

Отметим, что это 171-й случай подобного ДТП. Предыдущий произошел 30 июля. 

Напомним, "Мост глупости" уже  петербургская достопримечательность. Его установили около 10 лет назад.

Ранее мы сообщали о том, что начинающий водитель сбил велосипедиста на Выборгском шоссе.

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: мост глупости, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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