Видео: начинающий водитель сбил велосипедиста на Выборгском шоссе

Авария произошла на пешеходном переходе на повороте с проспекта Луначарского.

В пятницу, 30 августа, в Выборгском районе на пешеходном переходе сбили велосипедиста. По данным очевидцев, в 8:40 легковушка наехала на молодого человека во время поворота с проспекта Луначарского на Выборгское шоссе. При этом во время аварии пострадавший пересекал зебру верхом на велосипеде. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

От удара велосипедист перевернулся в воздухе и упал на асфальт. Вероятно, его здоровью ничего не угрожает: после приземления парень тут же принялся наблюдать, как его велосипед уезжает на защитной сетке радиатора сбившего автомобиля. Водитель проехал несколько метров и остановился у обочины, продемонстрировал наклейку новичка.

Подробности происшествия и состояние велосипедиста уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мотоциклиста погибла после ДТП около моста Александра Невского.

Видео: vk.com/spb_today