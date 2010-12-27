Мотоциклиста погибла после ДТП около моста Александра Невского

Авария случилась утром 30 августа.

Утром 30 августа в Центральном районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, авария произошла около 8:55 на съезде с моста Александра Невского на улицу Амбарную. Водитель "Рено" 1990-го года рождения столкнулся с мотоциклистом-девушкой.

Очевидцы написали в социальных сетях о том, что мотоциклистка упала под "Рено" и водитель проехался по ней. После этого "из "Логана" выскочил молодой парень и схватился за свою голову".

В результате ДТП девушка 1989 года рождения погибла. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что каршеринг сбил знак и перевернулся у станции "Новый Петергоф".

Фото: vk.com/spb_today