Конюшенный двор на Миллионной стал памятником регионального значения

Здание было построено в середине XIX века.

Конюшенный двор включили в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующее решение ранее принял председатель КГИОП Сергей Макаров, сообщила пресс-служба ведомства 22 августа.

Ансамбль Конюшенного двора с домом для прислуги при дворце вел. кн. Михаила Николаевича находится по адресу Миллионная улица, 6, литера А. Здание было возведено в середине XIX века по проекту придворного архитектора Андрея Штакеншнейдера.

Лицевой корпус на Миллионной улице сохранил композиционную основу и первоначальную структуру, а также значительную часть наружного убранства.

В конце XIX века на первом этаже Конюшенного двора по набережной Мойки находились торговые помещения, до революции лицевая часть дома была запасным дворцом для великого князя Николая Михаиловича, старшего сына Михаила Николаевича. В 1926-1927 годах помещение стало жилым. На данный момент Конюшенный двор - это многоквартирный дом.

Перед присвоением зданию статуса памятника эксперт В.Э.Трушковский провел государственную историко-культурную экспертизу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что региональным памятником стал Дом купца Захарова на Большом Казачьем переулке.

Фото: пресс-служба КГИОП