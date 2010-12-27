Дом купца Захарова на Большом Казачьем переулке обрел статус регионального памятника

Сейчас пятиэтажное здание приспособили под жилые квартиры.

В четверг, 22 августа, пятиэтажный дом М.В. Захарова на Большом Казачьем переулке, д. 6 лит. А включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Здание построили в 1903 году по проекту инженера П.Н Батуева. Его фасад исполнили в стиле неоренессанса, многие декоративные элементы которого дошли до наших дней. Так, сохранились полуколонны дорического ордера, пилястры, фриз и розетки с гирляндами. Внутри в нетронутом виде остались метлахская половая плитка, оформление стен входного тамбура и наружная двустворчатая дверь.

Дом национализировали в 1917 года и приспособили под коммунальные квартиры. Сейчас его используют для размещения индивидуальных квартир.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что статус регионального памятника также получил кузнечный цех на Большом Сампсониевском проспекте.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга