Конвейеры цеха по переработке ягод в Волховском районе встали из-за аварии

Сейчас там хранится 1,5 тонн ягод.

Утром среды, 26 августа, в селе Паша Волховского района произошла авария в цехе по переработке лесных ягод. Об этом сообщил online 47.

Из-за аварии, которая, предположительно, произошла на мосту в городе, на предприятии не работают холодильники. Также не работают конвейеры, которые отчищают продукты от листвы и хвои. Если электроэнергию не восстановят за сутки, испортится огромная партия ягод черники и брусники – примерно 1,5 тонны.

Отметим, что предприятие в селе Паша является первым подобным цехом в Ленинградской области.

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Фото: Piter.TV