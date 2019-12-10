Контроль за состоянием карнизных свесов домов усилят

Данная тема была вынесена на обсуждение в Жилищном комитете.

Вопрос жилого фонда и его состояния обсудили на совещании в Жилищном комитете, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатор Николая Бондаренко.

В 13 районах Петербурга прошла проверка фасадов и балконов зданий. По ряду адресов сделали замечения: управляющие компании должны устранить их в ходе текущего ремонта. Вице-губернатор также отметил, что в некоторых районах качество содержания зданий низкое, после чего сделал взыскания заместителям глав администраций этих районов и руководителям ГУЖА.

Ранее мы писали, что в Фонде капремонта Петербурга сменился руководитель.

Фото: pixabay