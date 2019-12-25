В комитете по благоустройству попросили горожан и автомобилистов быть внимательными на улице.

Контроль за расходованием соли на улицах усилят в Петербурге. Глава комитета по благоустройству Сергей Малинин распорядился, чтобы главы дорожных предприятий, убирающих улицы в городе, также не допускали злоупотребления противо-гололедными материалами.

Зимой самыми эффективными и экологичными средствами борьбы со скользкостью являются солевые растворы и песко-соляные смеси, отметили в комитете – в минимальных количествах может применяться чистая соль. Она хорошо видна на темном асфальте или в составе песко-соляной смеси.

Дежурная служба Комитета по благоустройству круглосуточно принимает звонки от жителей, связанные с уборкой городских улиц по тел.: 314-60-13.

C улиц Петербурга за минувшую ночь убрали 2,6 тысячи кубометров снега. В уборке снега с улиц Северной столицы приняли участие свыше 900 машин и 400 дворников.

Фото: Piter.tv