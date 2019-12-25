Пешеходов и автомобилистов призвали к осторожности и соблюдению ПДД.

С улиц Петербурга за ночь убрали 2,6 тысяч кубометров снега. Всего в городе за минувшие сутки выпало 12 сантиметров снега, сообщили в комитете по благоустройству 26 декабря.

Для уборки скверов и парков власти Северной столицы направили более 90 единиц спецтехники, а также более 300 садовников.

В уборке снега с улиц Петербурга приняли участие свыше 900 машин и 400 дворников. Гидрометцентр уже делал прогнозы относительно того, что снег не перестанет идти до утра, а его покров может достигнуть 10 см в высоту. Спецтехника была наготове заранее.

Убранный снег дворники вывезли на самосвалах в специальные пункты приема, высыпав на дороги смесь из соли и песка для предотвращения гололедицы.

Фото: Piter.tv