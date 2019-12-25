Более 900 машин и 400 дворников вышли на борьбу с петербургским снегопадом

Накануне в город пришла настоящая зима.

Ночью субботы, 26 декабря, в уборке снега с улиц Петербурга приняли участие свыше 900 машин и 400 дворников. Информация об этом появилась в ВК-сообществе городского комитета по благоустройству.

Снежные хлопья накрыли город вчера вечером: Гидромицентр уже делал прогнозы относительно того, что снег не перестанет идти до утра, а его покров может достигнуть 10 см в высоту. Спецтехника была наготове заранее.

Убранный снег дворники вывезли в специальные пункты приема, высыпав на дороги смесь из соли и песка для предотвращения гололедицы.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге в субботу температуры пойдут обратным ходом.

Фото: Piter.TV