Контроль за парковкой будет усилен во дворах в Петербурге

Территорию для внепланового контроля выберут в конкурсе среди ярких примеров нарушений, которые были выявлены в ходе автоматической фиксации.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга совместно с "Управлением по мониторингу" проведет серию усиленных дней контроля соблюдения правил парковки во дворах. Целью мероприятия стала профилактика правонарушений, рассказали в пресс-службе ГАТИ сегодня, 19 марта.

Территорию для внепланового контроля выберут в конкурсе среди ярких примеров нарушений, которые были выявлены в ходе автоматической фиксации. Инспекция регулярно выявляет следующие нарушения правил парковки во дворах: размещение автомобилей на газонах, перекрытие ими входов в парадные и подъездов к контейнерным площадкам. В среднем, за неделю мониторинга в городе выявляют около 1,5 тыс. случаев.

На основе ярких примеров из них "Управление по мониторингу" запускает ежемесячно "конкурс" в социальной сети. Задача подписчиков – выбрать из пяти реальных примеров нарушений правил парковки наиболее вопиющий. Теперь определена и награда "победителю" конкурса – усиленный контроль в течение нескольких дней муниципального округа, где было выявлено нарушение. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Проголосовать в "конкурсе" смогут все петербуржцы до 25 марта в официальной группе "Управления по мониторингу".

Ранее на Piter.TV: петербуржцы с инвалидностью смогут бесплатно парковаться с 1 мая в своем районе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)