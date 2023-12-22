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Контроль за парковкой будет усилен во дворах в Петербурге
Сегодня, 18:11
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Контроль за парковкой будет усилен во дворах в Петербурге

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Территорию для внепланового контроля выберут в конкурсе среди ярких примеров нарушений, которые были выявлены в ходе автоматической фиксации.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга совместно с "Управлением по мониторингу" проведет серию усиленных дней контроля соблюдения правил парковки во дворах. Целью мероприятия стала профилактика правонарушений, рассказали в пресс-службе ГАТИ сегодня, 19 марта.

Территорию для внепланового контроля выберут в конкурсе среди ярких примеров нарушений, которые были выявлены в ходе автоматической фиксации. Инспекция регулярно выявляет следующие нарушения правил парковки во дворах: размещение автомобилей на газонах, перекрытие ими входов в парадные и подъездов к контейнерным площадкам. В среднем, за неделю мониторинга в городе выявляют около 1,5 тыс. случаев. 

На основе ярких примеров из них "Управление по мониторингу" запускает ежемесячно "конкурс" в социальной сети. Задача подписчиков – выбрать из пяти реальных примеров нарушений правил парковки наиболее вопиющий. Теперь определена и награда "победителю" конкурса – усиленный контроль в течение нескольких дней муниципального округа, где было выявлено нарушение.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Проголосовать в "конкурсе" смогут все петербуржцы до 25 марта в официальной группе "Управления по мониторингу"

Ранее на Piter.TV: петербуржцы с инвалидностью смогут бесплатно парковаться с 1 мая в своем районе. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: гати петербурга, парковка во дворах
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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