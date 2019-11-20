В Петербурге за качеством зимней уборки будут следить в онлайн-режиме

Отныне инспекторы смогут фиксировать нарушения в уборке сразу на мобильном устройстве.

В этом году за качеством зимней уборки будут следить в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Отныне инспекторы смогут фиксировать нарушения в уборке сразу на мобильном устройстве. В онлайн-режиме будут формироваться акты, предписания и другая необходимая документация.

Этой зимой чистоту дорог и тротуаров будут обеспечивать 1756 единиц спецтехники. За парками, скверами, садами и бульварами будут следить 20 садово-парковых предприятий – 426 единиц техники и около 2000 работников. Уже сейчас специалисты укрывают торфом молодые посадки, кроны и стволы покрывают специальным материалом, чтобы деревья и кустарники не пострадали от морозов. Работы завершат до конца ноября.

Тем временем в Петербурге продолжается осенний месячник по благоустройству. В городе зачистили более 20 млн "квадратов" территорий.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга