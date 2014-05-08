Новое оборудование для контроля качества питьевой воды установили в Петербурге

. Полученные данные применяются для работы систем управления технологическими процессами водоснабжения.

На всех водозаборах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" установили новые спектрофотометры, способные проконтролировать качество воды в режиме онлайн. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

С помощью одной пробы интеллектуальные приборы могут определить восемь показателей качества воды, а также в высокоточном режиме проконтролировать мутность, цветность, содержание углерода, нитратного азота и нефтепродуктов. Полученные данные применяются для работы систем управления технологическими процессами водоснабжения.

Как уточнил губернатор Петербурга Александр Беглов, в городской коммунальной отрасли реализуются проекты в части модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения. К ним относятся и новые технологии контроля качества воды.

Ранее мы сообщили о том, что минимальную зарплату в Петербурге повысили до 25 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Смольного