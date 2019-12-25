В петербургских школах будут чаще и строже контролировать качество питания

В частности, специалисты будут посещать школьные столовые с внеплановыми проверками.

В петербургских бюджетных учреждениях изменили систему оценки качества питания. Если раньше комиссия посещала столовые в школах и детских садах раз в 3 года, теперь проверки будут проводить "не реже", чем раз в 3 года. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Как уточнил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко, в случае обнаружения недочётов будет проводиться дополнительный мониторинг и контроль, пока нарушения окончательно не устранят.

Кроме того, дополнительные проаерки будут назначаться в случае жалоб граждан в чат-бот "Едим в школе.СПб". Особое внимание уделят учреждением, которые окажутся в конце рейтинга.

В 2022 году контроль питания прошёл более чем в 500 бюджетных учреждениях. Специалисты провели свыше 50 тыс. лабораторных исследований.

Ранее мы сообщили о том, что число вакансий для школьников возросло в Петербурге.

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