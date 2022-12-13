Число вакансий для школьников возросло в Петербурге

В целом по СЗФО ных работников начали приглашать на 117% чаще, чем в 2022 году.

За первые 3 месяца 2023 года в РФ разместили 9 тыс. вакансий, которые подойдут для школьников: это на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили аналитики hh.ru со ссылкой на проведённое сервисом исследование.

Самый высокий спрос на учащихся в школах отмечен в Москве и Московской области, однако Петербург и в целом СЗФО также не отстают. Прирост вакансий для юных соискателей возрос на 117% по сравнению с 2022 годом.

По словам руководителя пресс-службы hh.ru по СЗФО Марии Бузуновой, работодатели предлагают ещё не закончившим школу кандидатам работу на летний сезон и даже зовут их в штат.

Ранее мы сообщили о том, что за март спрос на работников туризма и общепита вырос в Петербурге.

Фото: Pxhere