Контроль Смольного за тарифами станет прозрачнее

Будет введен риск-ориентированный подход при организации государственного контроля за ценами и тарифами.

В Санкт-Петербурге продолжается совершенствование систему контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти. В Смольном подписали постановление, согласно которому будет введен риск-ориентированный подход при организации государственного контроля за ценами и тарифами. Этот же подход планируют внедрить в сферы государственного жилищного надзора, в предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по тарифам.

Данный подход поможет избавиться от постоянных плановых проверок. Особое внимание будет уделяться объектам с высоким риском причинения вреда, также предприниматели будут освобождены от излишней административной нагрузки. Это в свою очередь повысит эффективность контрольно-надзорной деятельности.

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