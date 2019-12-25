Предельный размер платы за техосмотр в Петербурге вырастет почти в два раза

В комитете по тарифам раскрыли подробности городского постановления.

Предельный размер платы за технический осмотр транспортных средств в Петербурге вырастет почти в два раза. Соответствующее постановление принято городским правительством. Информация опубликована на портале антикоррупционной экспертизы от 2 декабря. В документе упоминается о том, что максимальная стоимость работ увеличится на 75%. В частности, для легковых автомобилей техосмотр будет стоить от 1 543,59 рублей, в то время как сейчас планка находится на уровне 881 рубля. Аналогичная услуга обойдется водителям мототранспортных средств в 515,11 рубля (сейчас цена - 294,00 рубля). Автобусы и троллейбусы в зависимости от их веса смогут пройти ТО за 2 778,82 и 3 344,74 рубля соответственно (против ранее 1 586 рублей и 1 909 рублей). Для большегрузного транспорта и грузовиков стоимость в зависимости от тоннажа составит 1 646,97, 3 241,37 и 3 498,93 рубля (ранее 940, 1 850 и 1 997 рублей). В комитете по тарифам рассказали журналистам "Фонтанки" о том, что размер предельной платы за технический осмотр автомобилей не менялся с 2012 года. Чиновники пояснили, что стоимость устанавливается операторами, которые ориентируются на предельный размер платы. Этот процесс происходит в рамках конкурентного рынка.

Комитет устанавливает предельный размер платы, который имеют право взимать с автовладельцев операторы технического осмотра — организации, получившие соответствующую аккредитацию. комментарий профильного городского ведомства

Напомним, что в стране техосмотр обязателен только для юридических лиц и в ряде конкретных случаев для физических лиц. Речь идет о том, если автомобиль используется в служебных целях, для перевозки пассажиров или он зарегистрирован в службе такси. Также пройди ТО придется, если владелец планирует поставить машину или мотоцикл на учет; если у транспорта изменился хозяин, были внесены конструктивные изменения.

В Петербурге стоимость ОСАГО выросла на 30%.

Фото:Piter.tv