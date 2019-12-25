В Петербурге стоимость ОСАГО выросла на 30%

Однако для половины водителей цена на страховой полис не изменилась, а ещё у 20% и вовсе снизилась.

Стоимость полисов ОСАГО в Петербурге выросла на 30%. Это произошло после вступления в силу новых коэффициентов для заключения договоров. Об сообщил председателя комитета автострахования Союза страховщиков Петербурга Александра Баклушина, передает "Деловой Петербург".

Цены на полисы повысились у таксистов, молодых водителей и водителей с высокой аварийностью. Однако для половины водителей цена на страховой полис не изменилась, а ещё у 20% и вовсе снизилась. Сейчас средняя стоимость ОСАГО составляет 7,56 тыс. рублей в Петербурге.

Ранее важные законы, которые изменят жизнь россиян в 2022 году. с 1 января отменяется обязательное прохождение техосмотра для оформления полиса ОСАГО для водителей, которые ездят на новых машинах и использует их в личных целях. Обязательный техосмотр останется для транспорта, который предназначен для пассажирских и грузовых перевозок.

Фото: Piter.tv