Смольный хочет оставлять подрядчиков без работы за срыв сроков строительства

Правительство считает, что недобросовестных подрядчиков следует лишать работы на территории города.

В Смольном собираются жестче наказывать подрядчиков, срывающих сроки строительства и реконструкции городских социальных объектов. По мнению чиновников, в Петербурге не должно быть компаний, "не желающих работать". В случае, если организация все же не смогла справиться с установленными сроками, то в ситуации начнет разбираться не только Правительство, но и Прокуратура.

На данный момент особое внимание местной власти уделено затянувшемуся восстановлению гимназии по Леонтьевской улице. Напомним, что работа над зданием продолжается с 2017 года. Планируется, что все мероприятия по реконструкции все же завершат в начале 2019 года.

Также среди важных объектов значится школа спортивного резерва. Новое помещение должно быть создано к концу 2020 года.

Фото: Piter.tv