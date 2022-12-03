Правительство Петербурга повысит тарифы на эвакуацию автомобилей в 2025-м году

Об этом стало известно из распоряжения Комитета по тарифам Петербурга.

Стали известны данные о новых тарифах на эвакуацию автомобилей на штрафстоянку и их хранение на 2025-й год, – следует из распоряжения Комитета по тарифам Петербурга, опубликованного на сайте петербургского Правительства.

Для машин категорий А, B, M, A1, B1, C1 и D1 стоимость эвакуации составит 3624 рубля. Владельцам автомобилей категории C, D, AIII, AIV придется платить за штрафстоянку 28992 рубля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (тогда тарифы были увеличены на 2,7%) тарифы вырос на 8,5%.

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