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Контрактников проводили в зону СВО на Витебском вокзале
Сегодня, 12:56
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Контрактников проводили в зону СВО на Витебском вокзале

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Все бойцы пройдут предварительную подготовку и будут отбывать службу в различных видах войск.

На Витебском вокзале в Картинном зале прошли торжественные проводы служащих-контрактников, которые направились в зону специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В зону боевых действий отправились примерно 50 человек. Все они пройдут предварительную подготовку и будут отбывать службу в различных видах войск.

Напомним, что Витебский вокзал исторически выступает отправной точкой для солдат: оттуда отправлялись на фронт бойцы в Первую мировую и в Великую Отечественную войну. 

 Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга обеспечат постоянную заботу о детях-сиротах в медицинских организациях по новым правилам.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: контрактная служба, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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