Контрактников проводили в зону СВО на Витебском вокзале

Все бойцы пройдут предварительную подготовку и будут отбывать службу в различных видах войск.

На Витебском вокзале в Картинном зале прошли торжественные проводы служащих-контрактников, которые направились в зону специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В зону боевых действий отправились примерно 50 человек. Все они пройдут предварительную подготовку и будут отбывать службу в различных видах войск.

Напомним, что Витебский вокзал исторически выступает отправной точкой для солдат: оттуда отправлялись на фронт бойцы в Первую мировую и в Великую Отечественную войну.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга обеспечат постоянную заботу о детях-сиротах в медицинских организациях по новым правилам.

Фото: Правительство Петербурга