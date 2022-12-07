Петербургская полиция задержала троих торговцев немаркированным алкоголем

Установлено, что в сентябре прошлого года злоумышленники поставляли нелегальный товар в рестораны, бары и барбершопы города.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и Ленобласти задержали троих петербуржцев, которые всентбре 2021 года занимались торговлей дорогостоящими алкогольными напитками, не имеющими необходимой маркировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Безакцизную продукцию поставляли в рестораны, бары и барбершопы Северной столицы.По мест жительства подозреваемых "предпринимателей" и в использованных для хранения алкоголя гаражах найдено более 500 л немаркированного алкоголя элитных брендов неустановленного происхождения. Стоимость контрафакта превышает 1 млн рублей, все бутылки были изъяты.

Кроме того, у подозреваемых изъяты средства связи, финансовая документация, накладные и другие потенциальные доказательства.

Ранее мы сообщили о том, что на Балтийском вокзале оперативно задержали подозреваемую в краже рюкзака.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти