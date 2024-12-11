Экспертиза установила, что натюрморты "С фруктами и вазой" и "Букет цветов в терракотовой вазе" написаны неизвестными художниками в начале ХХ века в Западной Европе.

Кингисеппские таможенники пресекли контрабанду старинных картин и гравюры, которые пыталась пронести прибывшая из Эстонии россиянка. Об этом сообщила пресс-служба Кингисеппской таможни.

Инспекторы остановили 40-летнюю женщину в "зеленом" коридоре пункта пропуска Ивангород. При контроле ее багажа сотрудники таможни заметили два художественных полотна и графическую картину. Женщина пояснила, что перемещала предметы по просьбе знакомой за денежное вознаграждение.

Экспертиза установила, что натюрморты "С фруктами и вазой" и "Букет цветов в терракотовой вазе" написаны неизвестными художниками в начале ХХ века в Западной Европе. Второе полотно является свободной копией картины голландского живописца Яна Ван Хëйсума. А гелиогравюра с изображением сцены из романа Гете "Страдания юного Вертера" – оригинальная графическая работа придворного фотографа Короля Баварского Йозефа Альберта. Произведение создано в Германии во второй половине XIX века.

Данные произведения искусства относятся к культурным ценностям, то есть подлежат обязательному таможенному декларированию.

По факту контрабанды картин возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Крупным размером культурных ценностей в данной статье признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

На прошлой неделе на Парголовском таможенном посту изъята тонна косметики из Турции.

Фото: пресс-служба Кингисеппской таможни