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Контейнеры для сбора вещей для бездомных установили в Петербурге
Сегодня, 21:15
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Контейнеры для сбора вещей для бездомных установили в Петербурге

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Контейнеры разместили по четырем адресам: на Лиговском проспекте, 54 (Ibis hotel), Кадетской Линии, 5/2 (Вавилов-Лофт), проспекте Кима, 6 (Эко-Лофт More Place, на площадке Раздельного сбора) и Дальневосточном проспекте, 16/2 ("Максидом").

"Ночлежка" разместила контейнеры по сбору вещей для бездомных. Акция проходит совместно с сетью благотворительных магазинов "Спасибо!".

Петербуржцы могут оставить вещи в контейнерах, а затем их рассортируют сотрудники магазинов. Часть отправится на продажу, а другая в благотворительные организации. 

Контейнеры разместили по четырем адресам: на Лиговском проспекте, 54 (Ibis hotel), Кадетской Линии, 5/2 (Вавилов-Лофт), проспекте Кима, 6 (Эко-Лофт More Place, на площадке Раздельного сбора) и Дальневосточном проспекте, 16/2 ("Максидом").

Ранее мы писали, что книгу с автографом Бродского выставили на благотворительный аукцион в Петербурге. На торгах оказалось оригинальное издание сборника стихотворений Бродского A Part of Speech.

Фото: Вконтакте / Ночлежка
 

Теги: контейнеры для сбора одежды, ночлежка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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