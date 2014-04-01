Контейнеры для сбора вещей для бездомных установили в Петербурге

Контейнеры разместили по четырем адресам: на Лиговском проспекте, 54 (Ibis hotel), Кадетской Линии, 5/2 (Вавилов-Лофт), проспекте Кима, 6 (Эко-Лофт More Place, на площадке Раздельного сбора) и Дальневосточном проспекте, 16/2 ("Максидом").

"Ночлежка" разместила контейнеры по сбору вещей для бездомных. Акция проходит совместно с сетью благотворительных магазинов "Спасибо!".

Петербуржцы могут оставить вещи в контейнерах, а затем их рассортируют сотрудники магазинов. Часть отправится на продажу, а другая в благотворительные организации.

Контейнеры разместили по четырем адресам: на Лиговском проспекте, 54 (Ibis hotel), Кадетской Линии, 5/2 (Вавилов-Лофт), проспекте Кима, 6 (Эко-Лофт More Place, на площадке Раздельного сбора) и Дальневосточном проспекте, 16/2 ("Максидом").

Ранее мы писали, что книгу с автографом Бродского выставили на благотворительный аукцион в Петербурге. На торгах оказалось оригинальное издание сборника стихотворений Бродского A Part of Speech.

Фото: Вконтакте / Ночлежка

