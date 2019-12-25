На реконструкцию контактной сети для трамваев на проспекте Науки направят 157 млн рублей

Работы завершатся до 18 ноября 2024 года.

ГУП "Горэлектротранс" выбрало победителя тендера на проведение работ по реконструкции контактной сети трамвая на проспекте Науки. Подрядчиком станет ООО "СК "ВиГ"": с ним заключили контракт на 157 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок.

Судя по техзаданию, работы проведут на участке проспекта Науки между Тихорецким и Гражданским проспектами. Подрядчик поменяет опоры и фланцевые крепления. Работы завершатся до 18 ноября 2024 года.

Добавим, в портфель ООО "СК "ВиГ"" входит около 100 выигранных контрактов на общую сумму 1,1 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что подрядчиков для подготовки территории под ШМСД ищут в Петербурге.

Фото: Piter.TV